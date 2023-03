Škriniarov štart v Porte je otázny, Guardiola sa zastal Haalanda

Nespokojní milánski fanúšikovia po skončení zápasu hráčov vypískali.

"Po takomto stretnutí sme nemohli pokojne zaspať. Mimo San Sira sa nám teraz výsledkovo ani herne nedarí, v uplynulej sezóne to bola úplne iná káva. Musíme sa niekde chytiť a bolo by ideálne, keby nám to vyšlo práve v Porte.

Ak chceme postúpiť do štvrťfinále, musíme v utorok podať výborný výkon," zdôraznil po ôsmej ligovej prehre v sezóne pre akreditované médiá tréner "nerazzurri" Simone Inzaghi.

Môžu vraj konkurovať aj najsilnejším tímom

Porto môže tretíkrát za uplynulých päť sezón preskočiť osemfinálovú prekážku. Proti talianskym tímom to medzi elitnou "smotánkou" vie, o čom sa na vlastnej koži presvedčili AS Rím i Juventus Turín.

"Na San Sire sme boli Interu vyrovnaným súperom a ukázali sme, že môžeme konkurovať aj tým najsilnejším tímom. Marko Grujič, Mehdi Taremi i Zaidu Sanusi mali dobré príležitosti, no nevyužili ich a v závere sme inkasovali.

Pred nami je minimálne 90 minút odvety a urobíme všetko pre to, aby sme v piatok nechýbali pri štvrťfinálovom žrebe," uviedol pre uefa.com kouč "drakov" Sergio Conceicao.