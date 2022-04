Cesta Italským pohárem





Inter Milán



Ani druhý milánský celek to neměl úplně snadné. Také on začal pohárovou cestu až v osmifinále, utkal se s Empoli, které dokonce ještě po vypršení základní hrací doby vedlo 2:1, Inter však v nastavení vyrovnal a prodloužení rozhodl o výhře 3:2. Ve čtvrtfinále si pak poradil a AS Řím poměrem 2:0.





AC Milán



Domácí tým vstoupil do hry až v osmifinále, kde narazil na Janov a po problémech se mu povedlo svého soka porazit poměrem 3:1 v prodloužení. V dalším kole už to bylo více suverénní, AC deklasoval Lazio 4:0.