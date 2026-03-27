Veľká pocta pre Messiho. V Miami po ňom pomenovali jednu z tribún

Jednu z tribún na novom štadióne amerického futbalového klubu Inter Miami pomenujú po argentínskej hviezde a kapitánovi tímu Lionelovi Messim. Klub MLS to oznámil v piatok.
Inter Miami uviedol vo vyhlásení, že nový štadión s kapacitou 26.700 miest, ktorý sa bude volať Nu Stadium, bude pri svojom prvom zápase 4. apríla zahŕňať aj „tribúnu Lea Messiho“.
„Inter Miami CF s nadšením oznamuje tribúnu Lea Messiho, pričom náš hráč s číslom 10 a kapitán sa stane súčasťou vzácneho a jedinečného prípadu vo svetovom športe - aktívny športovec pravidelne hrávajúci na domácom štadióne, kde je tribúna pomenovaná na jeho počesť,“ uviedol klub podľa agentúry AFP.
Nu Stadium je trvalou, na mieru vybudovanou náhradou za dočasný domov Interu – Chase Stadium vo Fort Lauderdale, kde klub hrával od vstupu do zámorskej súťaže Major League Soccer v roku 2020.
Messi sa pripojil k Interu pred tromi rokmi a zásadne zmenil osud klubu, keď ho doviedol k štyrom trofejám vrátane Leagues Cupu 2023 a MLS Cupu 2025.
Klub uviedol, že pomenovanie tribúny po Messim odráža pokračujúci vplyv 38-ročného Argentínčana na tím.
„Tradične sa takéto pocty obracajú do minulosti. Sú postavené na nostalgii. Na spomienkach. Táto je iná. Táto vzniká v prítomnosti.
Z toho, čo sa deje práve teraz. Z toho, čo cítite zakaždým, keď Leo vstúpi na ihrisko. Uznanie niekoho nemusí vždy znamenať uzavretie kapitoly. Niekedy ide o uvedomenie si, že ste svedkami niečoho jedinečného,“ dodal Inter vo vyhlásení.