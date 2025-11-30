VIDEO: Messi zdvihol nad hlavu ďalšiu trofej. Postup do finále okorenil rekordom

Lionel Messi (v strede) doviedol Inter Miami k triumfu vo Východnej konferencii MLS.
Lionel Messi (v strede) doviedol Inter Miami k triumfu vo Východnej konferencii MLS. (Autor: TASR/AP)
ČTK|30. nov 2025 o 10:50
ShareTweet0

V boji o celkový triumf sa predstaví aj Thomas Müller.

Argentínsky futbalista Lionel Messi postúpil s Interom Miami do finále MLS a do svojej bohatej zbierky môže pridať ďalšiu trofej. 

Klub z Floridy zdolal FC New York City 5:1 a ovládol Východnú konferenciu. Vo finále sa Miami stretne 6. decembra s Vancouverom, ktorý zdolal San Diego 3:1. 

V drese kanadského klubu sa usiluje o úspech nemecká hviezda Thomas Müller, ktorý v lete prišiel do MLS po konci angažmánu v Bayerne Mníchov.

Messi vyšiel strelecky naprázdno po šiestich zápasoch, v ktorých nastrieľal desať gólov. Zastúpil ho krajan Tadeo Allende, ktorý sa zaskvel hetrikom. 

Messi sa podieľal na góle Matea Silvettiho na 3:1 a pripísal si 405. asistenciu v kariére. Podľa médií tým osemnásobný držiteľ Zlatej lopty prekonal historický rekord maďarskej legendy Ferenca Puskása.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Inter Miami - New York City

Futbalisti Miami sa prebojovali do finále prvýkrát. V úvodných piatich sezónach v súťaži bolo maximom Interu prvé kolo play-off.

Trofej pre víťaza Východnej konferencie priniesol po stretnutí na ihrisko španielsky tenista Carlos Alcaraz. Messi získal v minulosti 35 trofejí s Barcelonou a tri v drese Paríža St. Germain.

Pavúk vyraďovacej časti MLS

Ďalšie súťaže

Lionel Messi (v strede) doviedol Inter Miami k triumfu vo Východnej konferencii MLS.
Lionel Messi (v strede) doviedol Inter Miami k triumfu vo Východnej konferencii MLS.
VIDEO: Messi zdvihol nad hlavu ďalšiu trofej. Postup do finále okorenil rekordom
dnes 10:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»VIDEO: Messi zdvihol nad hlavu ďalšiu trofej. Postup do finále okorenil rekordom