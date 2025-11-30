VIDEO: Messi zdvihol nad hlavu ďalšiu trofej. Postup do finále okorenil rekordom

Argentínsky futbalista Lionel Messi postúpil s Interom Miami do finále MLS a do svojej bohatej zbierky môže pridať ďalšiu trofej.
Klub z Floridy zdolal FC New York City 5:1 a ovládol Východnú konferenciu. Vo finále sa Miami stretne 6. decembra s Vancouverom, ktorý zdolal San Diego 3:1.
V drese kanadského klubu sa usiluje o úspech nemecká hviezda Thomas Müller, ktorý v lete prišiel do MLS po konci angažmánu v Bayerne Mníchov.
Messi vyšiel strelecky naprázdno po šiestich zápasoch, v ktorých nastrieľal desať gólov. Zastúpil ho krajan Tadeo Allende, ktorý sa zaskvel hetrikom.
Messi sa podieľal na góle Matea Silvettiho na 3:1 a pripísal si 405. asistenciu v kariére. Podľa médií tým osemnásobný držiteľ Zlatej lopty prekonal historický rekord maďarskej legendy Ferenca Puskása.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Inter Miami - New York City
Futbalisti Miami sa prebojovali do finále prvýkrát. V úvodných piatich sezónach v súťaži bolo maximom Interu prvé kolo play-off.
Trofej pre víťaza Východnej konferencie priniesol po stretnutí na ihrisko španielsky tenista Carlos Alcaraz. Messi získal v minulosti 35 trofejí s Barcelonou a tri v drese Paríža St. Germain.