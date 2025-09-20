ONLINE: FK Inter Bratislava - Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti FK Inter Bratislava a Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes hrajú zápas 9. kola MONACObet ligy (II. liga).v
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Inter Bratislava - Stará Ľubovňa Redfox Football Club (II. liga, MONACObet liga, 9. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
20.09.2025 o 15:30
9. kolo
Inter Bratislava
2:0
(2:0)
19' minúta
Prebiehajúci
Stará Ľubovňa
Góly: 10. Vantruba, 16. Vantruba. Rozhodca: Šinka – Hrenák, Košecký.
19
Mészáros odvracal loptu na istotu na rohový kop.
18
Hosťom neostáva nič iné ako útočiť, vybojovali si štandardku.
16
FK Inter Bratislava dáva gól!
Parádny úvod pre domáci tím! TOMÁŠ VANTRUBA vysoko napádal, využil zaváhanie hosťujúceho gólmana a do prázdnej brány pridáva druhý gól.
Parádny úvod pre domáci tím! TOMÁŠ VANTRUBA vysoko napádal, využil zaváhanie hosťujúceho gólmana a do prázdnej brány pridáva druhý gól.
14
St. Ľubovňa si nedala pozor, prišla o loptu v strede poľa, na jej šťastie hráč Interu v nábehu loptu už nestihol pred bránkovou čiarou.
10
FK Inter Bratislava dáva gól!
Inter zužitkoval aktivitu z posledných minút na strelenie úvodného gólu, sieť rozvlnil TOMÁŠ VANTRUBA.
Inter zužitkoval aktivitu z posledných minút na strelenie úvodného gólu, sieť rozvlnil TOMÁŠ VANTRUBA.
9
St. Ľubovňa sa dokázala ubrániť.
8
Dobrá pasáž pre Inter, ktorý pokračoval rohovým kopom aj z druhej strany, Urban boxuje na ďalší roh.
8
Na zadnej žrdi domáci hráč neodkázal hlavou trafiť bránu.
7
Po nacvičenom signále a zrazenej strele nasleduje kop od rohovej zástavky.
6
Inter zahrá ďalšiu štandardku od pravej postrannej čiary.
5
Interisti dobre zabojovali a získali štandardku. Tú aj rýchlo rozohrali, no hostia ju odhlavičkovali.
4
Rozohrali ho nakrátko dozadu, napokon bez toho aby zakončili, o loptu prišli.
3
Hostia začali aktívnejšie, získavajú rohový kop.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FK Inter Bratislava: Šulla – Mihálek, Konios, Madubuegwu, Remeň, Mészáros, Sokol, Vantruba, Ba, Vyskoč, Piroska (C)
Náhradníci: Tóth, Turčák, Špak, Ondruš, Bellás, Legnani, Ištvánik, Matallana, Sokol
Tréner: Marián Šarmír
Stará Ľubovňa Redfox FC: Urban – Matta (C), Bortoli, Kušnír, Makrygiannis, Kousal, Gduľa, Kolesár, Krawczyk, Kramár, Mašlej
Náhradníci: Kalemi, Demjanovič, Abonsso, Papakonstantinou, Kaleta, Oľšavský, Hamrák
Tréner: Róbert Lukáč
Rozhodca: Šinka – Hrenák, Košecký.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 9. kola MONACObet ligy, v ktorom Inter Bratislava hostí Starú Ľubovňu. Stretnutie sa začína o 15:30.
Inter sa nachádza na 8. mieste, na konte má 11 bodov. Z posledných piatich zápasov tri vyhral, v minulom kole ale prehral na ihrisku Šamorína 0:2.
St. Ľubovňa je šiesta, doposiaľ nazbierala 12 bodov. V uplynulých piatich dueloch si pripísala na konto päť bodov. V minulom kole doma remizovala s Lehotou pod Vtáčnikom 0:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
7
2
0
21:7
23
V
V
R
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
9
5
3
1
15:7
18
V
V
V
R
R
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
5
2
1
19:13
17
V
V
R
V
R
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
8
4
3
1
18:10
15
V
V
P
V
R
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
8
3
4
1
15:11
13
P
R
R
V
V
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
8
3
3
2
9:7
12
R
P
V
P
R
7
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
3
2
4
13:15
11
P
V
P
R
V
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
8:9
11
P
V
R
V
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
3
1
4
11:13
10
V
P
P
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
3
1
5
14:21
10
P
P
P
V
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
1
2
4
7:14
5
P
R
P
P
R
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
9
1
2
6
10:21
5
P
P
V
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
1
1
6
9:18
4
R
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body