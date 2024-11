Je to frustrujúce, napísal. Liverpoolu nepomôže v šlágri so City francúzsky stopér

LIVERPOOL. Futbalistom Liverpoolu bude zrejme v nedeľnom šlágri anglickej Premier League proti Manchestru City chýbať Ibrahima Konate.

Francúzsky stopér utrpel v stredajšom zápase Ligy majstrov s Realom Madrid (2:0) zranenie kolena.

Tréner "The Reds" Arne Slot síce na piatkovej tlačovej konferencii Konateho štart nevylúčil, no z príspevku samotného hráča na sociálnej sieti to vyzerá inak.