VIDEO: Päsťou do tváre či sporný gól. Zo života a futbalu sa vytratila ľudskosť, tvrdí tréner

Musia si to vyhodnotiť sami

Domáci priaznivci na tribúnach pískali. Prešov sa podľa nich nezachoval fair-play.

„Je to smutné, ako to dopadlo. Hráči Prešova si musia vyhodnotiť sami vo svojom svedomí, či sa zachovali správne. Z pohľadu fair-play to určite nebolo v poriadku,“ uviedol pre Sportnet tréner Humenného Miroslav Jantek.