Hrozivé správy pre útočníka Liverpoolu. Absentovať by mal minimálne pol roka, príde aj o MS

Francúzsky futbalista Hugo Ekitike nedohral utorňajšie odvetné stretnutie Ligy majstrov s Parížom Saint-Germain s najväčšou pravdepodobnosťou pre zranenie achilovky.
Dvadsaťtriročnému útočníkovi anglického Liverpoolu hrozí minimálne polročná absencia, počas ktorej by prišiel aj o majstrovstvá sveta.
Ako uvádza Sky Sports, Ekitikeho čakajú ešte vyšetrenia, ktoré prinesú kompletné informácie o rozsahu zranenia.
Najhorší scenár hovorí až o deviatich mesiacoch mimo súťažného diania. Útočník Livepoolu musel ísť z trávnika počas prvého polčasu odvetného duelu s PSG.
„Je pre mňa ťažké povedať, ako zle to vyzerá. Budeme analyzovať, ako to je, ale nevyzerá to dobre. Nehovoril som s ním,“ vravel po stretnutí kouč Liverpoolu Arne Slot.
Ekitike prišiel pred sezónou 2025/2026 z nemeckého Eintrachtu Frankfurt za takmer 100 miliónov eur, v 45 súťažných dueloch zaznamenal 17 presných zásahov.
Pre Liverpool to môže byť ďalšie citeľné oslabenie v útočných radoch, len prednedávnom sa vrátil do zostavy po zranení nohy Švéd Alexander Isak.