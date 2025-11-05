Slovan prišla podporiť na tréning v Tampere aj ikona bratislavského hokejového klubu

TAMPERE. Bývalý slovenský hokejista Michal Sersen prišiel podporiť futbalový Slovan Bratislava na tréning v Tampere.
Úradujúci majster Niké ligy sa pripravuje na štvrtkový duel proti fínskemu KuPS Kuopio v rámci Konferenčnej ligy a niekdajší kapitán hokejového Slovana a reprezentant pôsobí ako asistent trénera tímu U15 Tappara Tampere, kde hrá aj jeho syn.
„Je pred nami nová etapa, ktorá teraz momentálne prebieha. Zatiaľ sa tu so synom cítime výborne. Prvý mesiac je samozrejme aklimatizačný, museli sme si trošku zvykať, ale teraz už sme zabehnutí a len si to pochvaľujeme,“ povedal Sersen.
Tridsaťdeväťročný exobranca odohral v Slovane 16 sezón a získal s ním štyri tituly.
„Veľmi som sa potešil, keď som zistil, že bude hrať Slovan práve v Tampere. Vedel som, že ich prídem pozrieť, len bohužiaľ, moje povinnosti mi to neumožňujú a zajtra sa nebudem môcť zúčastniť na zápase.
Tak som sa dostal aspoň na predzápasový tréning,“ vysvetlil Sersen. Futbalový a hokejový Slovan považuje za prepojené: „Pôsobia vedľa seba, čiže k sebe máme blízko.
Tým, že som pôsobil tak dlho v hokejovom Slovane, som zažil aj spoločné oslavy s futbalovým Slovanom.
Nedeje sa každý deň ani každý rok, že futbalový Slovan hrá v Tampere, tak mi prišlo prirodzené sa prísť pozrieť,“ dodal bývalý reprezentant a strieborný medailista z MS 2012, ktorých finále sa konalo práve vo Fínsku.