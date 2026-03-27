Vek je len číslo. Legendárny Angličan sa vracia na trénerskú lavičku v 78 rokoch

TASR|27. mar 2026 o 13:52
TASR|27. mar 2026 o 13:52
V minulosti viedol Liverpool či Inter Miláno.

Vo veku 78 rokov sa na lavičku vracia skúsený anglický futbalový kouč Roy Hodgson. Jeho novým pôsobiskom bude druholigový anglický klub Bristol City.

Hodgson naposledy pôsobil v Crystal Palace do februára 2024, miesto hlavného trénera opustil v dôsledku choroby.

Skúsený Angličan má za sebou viac ako 50-ročné skúsenosti, okrem iného viedol reprezentačný tím „Albiónu“, Liverpool alebo Inter Miláno.

„Mal som skvelé rozhovory s vedením klubu a teším sa na možnosť pomôcť tímu do konca sezóny,“ cituje agentúra AP Hodgsona.

Bristolu patrí v Championship 16. pozícia so ziskom 51 bodov, debut nového trénera na lavičke sa uskutoční v piatok 3. apríla v súboji s Charltonom.

