ONLINE: Hibernians FC - FC Spartak Trnava dnes, 2. predkolo Konferenčnej ligy LIVE (1. zápas)

Futbalisti Spartaka Trnava nastúpia v 2. predkole Konferenčnej ligy na pôde maltského Hibernians FC. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00.



Trnavčania neuspeli v predkole Európskej ligy v dvojzápase proti švédskemu Häckenu (doma 0:1, vonku 2:2) a pokračujú v Európskej konferenčnej lige. V súboji proti Hibernians sú favoritom.



Nič iné ako postup si Trnavčania nepripúšťajú, tréner Michal Ščasný sa na predzápasovej tlačovej konferencii vyjadril: "O súperovi máme dostatok informácií. Videli sme, ako sa prezentovali v minulej sezóne. Rovnako si prešli určitou obmenou kádra. Smerom do ofenzívy majú brazílsku kvalitu. Sme na nich pripravení. Vieme, akým spôsobom chcú hrať, my vieme, akým chceme hrať spôsobom. Bez ohľadu na to, akú majú kvalitu, naša povinnosť je postúpiť."



Hibernians je úspešným maltským klubom, je 13-násobným víťazom najvyššej súťaže a 11-krát vyhral maltský pohár.

Zaujímavosťou je, že prd touto sezónou neodohral ani jeden prípravný zápas a do druhého predkola Európskej konferenčnej ligy postúpil ako víťaz domáceho pohára.