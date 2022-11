Splnil sa mu sen o reprezentácii. Slovenský brankár: Emócie sa mi ťažko opisujú

"Mne pôsobenie v Senici splnilo to, s čím som do toho išiel. Chcel som hrať, čo sa mi podarilo a vybojoval som si prestup do lepšieho tímu a po postupe do Ekstraklasy aj do kvalitnejšej súťaže.

Ja som mal, našťastie, niečo našetrené z Anglicka a mohol som sa sústrediť na futbal, ale bolo to ťažké.

Nás hráčov situácia v klube spojila. Po dlhej dobe som bol doma a hrával som, čo bolo pre mňa dôležité," dodal mladý brankár, ktorý pôsobil aj vo viacerých kluboch z nižších súťaží v Anglicku.