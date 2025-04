Nádej pre Arsenal. Havertz sa môže vrátiť ešte v tejto sezóne, potvrdil Arteta

Podľa odhadov už nemal zasiahnuť do hry až do konca ročníka. Napriek absencii Havertza i Gabriela Jesusa dokázal Arsenal postúpiť do semifinále Ligy majstrov, kde sa ocitol po prvý raz od roku 2009.

Arteta nechcel špekulovať, či by Havertz mohol zasiahnuť už do semifinálových duelov Ligy majstrov proti Parížu St. Germain. Potvrdil však, že ak by Arsenal postúpil do finále, ktoré sa bude hrať 31. mája v Mníchove, nemecký reprezentant by mohol nastúpiť.

„Na semifinále je ešte príliš skoro. Jeho rekonvalescencia však prebieha lepšie než sme očakávali. Denne trávi čas v posilňovni, motivuje mužstvo a už ho nebude možné držať dlho mimo súťažného diania. Ak postúpime do finále, mohol by teoreticky hrať,“ vyjadril sa Arteta podľa agentúry AFP.

Tabuľka Premier League