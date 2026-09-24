NFL je reálnejší variant ako golf. Kane by chcel po kariére skúsiť americký futbal

Futbalový kanonier Harry Kane zvažuje, že by sa na sklonku kariéry skúsil presadiť do ligy amerického futbalu NFL ako kicker.
Kapitán anglickej reprezentácie myslí, že by mu tento prechod mohlo uľahčiť, keby si predtým ešte zahral v zámorskej futbalovej lige MLS. Tridsaťtriročný útočník Bayernu Mníchov to povedal novinárom počas zrazu národného tímu.
Prípadný presun do Spojených štátov je podľa Kanea otázkou až niekoľkých budúcich rokov.
"Všetko závisí od toho, ako sa bude vyvíjať moja kariéra v najbližších piatich či šiestich rokoch. Povedzme, že NFL je oveľa reálnejší variant ako golf," poznamenal Kane, ktorý v minulosti hovoril aj o možnom presune medzi golfistami.
"Kopem penalty a tlak aj technika sú veľa podobné. Z hľadiska tréningu by som mal k tejto úlohe bližšie ako k akémukoľvek inému športu. Ale ako pri každom vrcholovom športe - keď to sledujete v televízii, vyzerá to ľahko. Myslíte si, že by to išlo, ale realita býva iná," povedal najlepší strelec v histórii anglickej reprezentácie.
Niektorí futbalisti už takýto prechod skúsili. V 70. rokoch minulého storočia sa na pozícii kickera presadil do NFL Čech Miroslav Rödr, bývalý futbalista pražskej Dukly.
Kaneova najbližšia budúcnosť však zostáva spojená s futbalom a Bayernom, s ktorým rokuje o novej zmluve.
"Ide to dobre. Ešte musíme doladiť pár vecí. Som tam spokojný. Myslím, že čoskoro niečo oznámime," uviedol bývalý hráč Tottenhamu, ktorý pôsobí v mníchovskom klube od roku 2023 a láme bundesligové strelecké rekordy.