Pred Atléticom sa Bayern dočkal návratov, no zoznam zranených zostáva dlhý

Brankár Manuel Neuer a krídelník Michael Olise sa vrátili do tréningového procesu v nemeckom futbalovom klube Bayern Mníchov.
Obaja hráči sa po zdravotných problémoch zapojili v pondelok do záverečnej tréningovej jednotky pred utorkovým zápasom Ligy majstrov proti Atleticu Madrid.
Neuer vynechal sobotňajší bundesligový šláger s Dortmundom (2:2) pre bolesti v chodidle, Olise musel v priebehu zápasu striedať po zásahu kopačkou súpera. V pondelok trénoval s bandážou na pravom kolene.
Športový riaditeľ Bayernu Max Eberl uviedol, že zdravotný stav Oliseho posudzuje klub „zo dňa na deň“ a lekári ho „znova vyšetria v utorok“.
„Je dobré, že cestuje s nami, pretože je to výnimočný hráč, ktorý je vždy veľkým prínosom pre tím.
Nechceme však riskovať, že by sa z toho stalo dlhodobé zranenie. Manuel Neuer bol mimo hry pomerne dlho, ale už trénoval,“ citovala Eberla agentúra DPA.
Úradujúci nemecký majster, ktorý sa borí s množstvom zranení, prišiel v zápase proti Dortmundu aj o ofenzívnych hráčov Ismaela Saibariho a Sergea Gnabryho.
Saibari musel podstúpiť operáciu po roztrhnutí väzov v pravom členku, Gnabry utrpel zranenie zadného stehenného svalu na ľavej nohe.
K dispozícii stále nie sú krídelník Luis Diaz a ofenzívny stredopoliar Jamal Musiala, ktorí trénujú iba individuálne.
Proti Atleticu povedie mužstvo opäť asistent trénera Aaron Danks, ktorý má tím na starosti počas neprítomnosti Vincenta Kompanyho.
Belgický tréner po kolapse na tréningu vynechal doteraz tri zápasy a zatiaľ nie je jasné, kedy sa vráti na lavičku.