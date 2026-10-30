Kompanymu v Bayerne dajú čas na zotavenie, nebudú s nim hovoriť o šlágri

Trénerovi Bayernu Mníchov Vincentovi Kompanymu chce vedenie nemeckého futbalového majstra dať čas na zotavenie.
Nebude s ním hovoriť ani o sobotňajšom bundesligovom šlágri proti Borussii Dortmund. Uviedol to asistent trénera Aaron Danks.
Kompanyho v stredu prepustili z nemocnice. Štyridsaťročný belgický kormidelník skolaboval minulý piatok počas tréningu rezervného tímu Bayernu.
„Od lekárov sme dostali jasné inštrukcie, nebudeme s Vincentom diskutovať o futbale ani o zápase s Borussiou Dortmund.
Potrebuje sa teraz zotaviť a stráviť čo najviač času v kruhu svojej rodiny," citovala agentúra AP slová Danksa, ktorý viedol Bayern aj v zápase Nemeckého pohára proti Magdeburgu (6:1).