Kompanymu v Bayerne dajú čas na zotavenie, nebudú s nim hovoriť o šlágri

Vincent Kompany.
Vincent Kompany. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. okt 2026 o 19:20
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Štyridsaťročný belgický kormidelník skolaboval minulý piatok počas tréningu rezervného tímu Bayernu.

Trénerovi Bayernu Mníchov Vincentovi Kompanymu chce vedenie nemeckého futbalového majstra dať čas na zotavenie.

Nebude s ním hovoriť ani o sobotňajšom bundesligovom šlágri proti Borussii Dortmund. Uviedol to asistent trénera Aaron Danks.

Kompanyho v stredu prepustili z nemocnice. Štyridsaťročný belgický kormidelník skolaboval minulý piatok počas tréningu rezervného tímu Bayernu.

„Od lekárov sme dostali jasné inštrukcie, nebudeme s Vincentom diskutovať o futbale ani o zápase s Borussiou Dortmund.

Potrebuje sa teraz zotaviť a stráviť čo najviač času v kruhu svojej rodiny," citovala agentúra AP slová Danksa, ktorý viedol Bayern aj v zápase Nemeckého pohára proti Magdeburgu (6:1).

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Vincent Kompany.
    Vincent Kompany.
    Kompanymu v Bayerne dajú čas na zotavenie, nebudú s nim hovoriť o šlágri
    dnes 19:20
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