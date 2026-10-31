VIDEO: Gól Schicka Leverkusen nenakopol. Sauerov tím si pripísal cennú výhru

Futbalisti VfB Stuttgart si vybojovali cenné víťazstvo nad Bayerom Leverkusen. V sobotňajšom stretnutí 8. kola nemeckej Bundesligy triumfovali na pôde favorita 4:2.
V drese hostí absentoval slovenský krídelník Leo Sauer, ktorého trápi zranenie sedacieho svalu.
Dvoma gólmi za Stuttgart sa blysol bosniacky útočník Ermedin Demirovič. V 14. minúte otvoril skóre a po hodine hry poslal hostí do vedenia 4:1.
Český útočník Patrik Schick dal siedmy gól v sezóne, v závere za „farmaceutov“ len znížil Ibrahim Maza. Atraktívny súboj priniesol takmer 40 striel. Leverkusen v tabuľke klesol na šiestu pozíciu, Stuttgart si polepšil na 10. priečku.
VIDEO: Zostrih zápasu Leverkusen - Stuttgart
Po dvoch prehrách sa z plného bodového zisku tešil tretí Freiburg, ktorý triumfoval v Augsburgu 2:1. Víťazný gól vsietil päť minút pred koncom riadneho hracieho času Cyriaque Irie.
Lipsko sa posunulo na štvrté miesto po výhre nad Schalke 2:0, s rovnakým skóre zvíťazili hráči piateho Werderu Brémy nad Hoffenheimom.
Bundesliga - 8. kolo:
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 2:4 (1:2)
Góly: 28. Schick, 79. Maza - 14. a 66. Demirovič, 22. Leweling, 51. El Khannouss
/L. Sauer (Stuttgart) chýbal pre zranenie/
FC Augsburg - SC Freiburg 1:2 (1:0)
Góly: 18. Gregoritsch - 66. Matanovič, 85. Irie
Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn 0:0
Werder Brémy - TSG Hoffenheim 2:0 (0:0)
Góly: 57. Füllkrug, 82. Dinkci
Schalke 04 - RB Lipsko 0:2 (0:1)
Góly: 37. Nusa (z 11 m), 78. Romulo