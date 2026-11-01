Frankfurt zdolal Hamburg druhýkrát v priebehu piatich dní, Union svoje vedenie neudržal

Raphael Onyedika (vľavo) z Frankfurtu sa teší z gólu so spoluhráčmi.
Raphael Onyedika (vľavo) z Frankfurtu sa teší z gólu so spoluhráčmi. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|1. nov 2026 o 20:57
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Frankfurt sa vďaka výhre priblížil k priečkam zaisťujúcim pohárovú Európu.

Futbalisti Unionu Berlín remizovali v nedeľnom stretnutí 8. kola nemeckej Bundesligy s 1. FC Kolín 1:1.

V priebežnej tabuľke poskočili na 16. miesto so siedmimi bodmi, hostia figurujú na 12. priečke s deviatimi bodmi.

Domáci sa ujali vedenia už v 10. minúte zásluhou Janika Haberera, za Kolín vyrovnal v 80. minúte Said El Mala.

Frankfurt zvíťazil nad Hamburgom 3:1 a v tabuľke mu patrí 8. miesto s jedenástimi bodmi. Hostia klesli na 15. priečku.

Frankfurt zdolal Hamburg druhýkrát v priebehu piatich dní, v utorok nad ním triumfoval v 2. kole Nemeckého pohára takisto 3:1.

Bundesliga - 8. kolo:

Union Berlín - 1. FC Kolín 1:1 (1:0)

Góly: 10. Haberer - 80. El Mala

Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 3:1 (1:1)

Góly: 10. Omari (vlastný), 47. Onyedika, 69. Ebnoutalib - 14. Moffi

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Raphael Onyedika (vľavo) z Frankfurtu sa teší z gólu so spoluhráčmi.
    Raphael Onyedika (vľavo) z Frankfurtu sa teší z gólu so spoluhráčmi.
    Frankfurt zdolal Hamburg druhýkrát v priebehu piatich dní, Union svoje vedenie neudržal
    dnes 20:57
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