Frankfurt zdolal Hamburg druhýkrát v priebehu piatich dní, Union svoje vedenie neudržal

Futbalisti Unionu Berlín remizovali v nedeľnom stretnutí 8. kola nemeckej Bundesligy s 1. FC Kolín 1:1.
V priebežnej tabuľke poskočili na 16. miesto so siedmimi bodmi, hostia figurujú na 12. priečke s deviatimi bodmi.
Domáci sa ujali vedenia už v 10. minúte zásluhou Janika Haberera, za Kolín vyrovnal v 80. minúte Said El Mala.
Frankfurt zvíťazil nad Hamburgom 3:1 a v tabuľke mu patrí 8. miesto s jedenástimi bodmi. Hostia klesli na 15. priečku.
Frankfurt zdolal Hamburg druhýkrát v priebehu piatich dní, v utorok nad ním triumfoval v 2. kole Nemeckého pohára takisto 3:1.
Bundesliga - 8. kolo:
Union Berlín - 1. FC Kolín 1:1 (1:0)
Góly: 10. Haberer - 80. El Mala
Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 3:1 (1:1)
Góly: 10. Omari (vlastný), 47. Onyedika, 69. Ebnoutalib - 14. Moffi