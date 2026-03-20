Chýbala nám kvalita, zhodnotil sklamaný Haraslín. Tréner Sparty sníval o finále

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín po vypadnutí Sparty Praha v osemfinále Konferenčnej ligy s holandským Alkmaarom neskrýval sklamanie.
„Rudí“ totiž prehrali v domácej osemfinálovej odvete 0:4. Kapitán tímu nastúpil v 54. minúte, celý duel odchytal jeho krajan Jakub Surovčík.
„Sme sklamaní, že naša cesta v Európe sa skončila. Musíme však uznať kvalitu súpera, v oboch zápasoch sme ťahali za kratší koniec.
V prvom polčase sme mali nejaký tlak, no nepremenili sme ani jednu šancu. Ťažko sa mi teraz hľadá odpoveď na otázku, prečo to nevyšlo, taký je futbal. Je to pre nás krutý koniec.
Vedeli sme, že ak chceme postúpiť, po prehre 1:2 v úvodnom dueli musíme streliť v odvete aspoň dva góly.
Prvý inkasovaný gól nás však zrazil na kolená. Potom sme v druhom polčase dostali v krátkom slede ďalšie a vtedy hlava už funguje iným spôsobom," uviedol Haraslín pre oficiálny klubový web.
Tajne sme dúfali o finále, hovorí tréner
Sparte sa v tejto sezóne nedarí podľa predstáv, v lige stráca na vedúcu Slaviu Praha desať bodov a v Českom pohári stroskotala vo štvrťfinále.
„Mrzí ma, že po vypadnutí v Mol Cupe sme sa rozlúčili aj s Konferenčnou ligou. Chceli sme sa v tejto súťaži dostať čo najďalej a tajne sme dúfali, že by sme sa mohli prebojovať až do finále v Lipsku.
Odohrali sme šesť dobrých zápasov, po ligovej fáze sme boli na štvrtom mieste. Alkmaar však bol nad naše sily. Treba holandskému tímu zablahoželať k postupu. Obe víťazstva si zaslúžil,“ priznal tréner Sparty Brian Priske v rozhovore pre akreditované médiá.
Alkmaar sa na Letnej ujal vedenia už v 8. minúte zásluhou Isaka Jensena. Po zmene strán sa presadilo trio Troy Parrott, Sven Mijnans a Ro-Zangelo Daal.
Český futbal tak prišiel aj o posledného zástupcu v európskych klubových súťažiach.
Cez osemfinále KL neprešla ani Sigma Olomouc, ktorá v odvete prehrala na pôde favorizovaného bundesligového Mainzu 0:2.
Úvodný duel sa skončil bezgólovou remízou. Triumf nemeckého tímu zariadili Stefan Posch a Armindo Sieb.
Priske: Ak nezískame trofej, bude to sklamanie
Sparta sa podľa slov Priskeho ešte pokúsi zachrániť sezónu.
„V lige je v hre ešte 27 bodov. Ak nezískame žiadnu trofej, bude to sklamanie. Dúfal som, že Alkmaaru skomplikujeme život a na Letnej zažijeme ďalší magický večer.
Prvých päť minút tomu nasvedčovalo, no inkasovaný gól nabúral naše plány.“
Dánsky kouč tvrdí, že Sparta by si z Alkmaaru mohla zobrať príklad a inšpirovať sa:
„V uplynulých desiatich rokoch ukázali, že majú jednu z najlepších akadémii v Holandsku. My sme v inej pozícii, každý rok musíme bojovať o titul, oni majú iné ambície. Aj my sme mali na lavičke troch hráčov z našej akadémie, Hugo Sochůrek odohral celý zápas.
Som rád, že ich máme v tíme, robia mi radosť. Ale potrebujeme väčšiu kvalitu na to, aby sme mohli bojovať o trofeje.“