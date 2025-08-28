Guľa kritizuje lotyšskú federáciu: Akoby si dala vlastný gól, je to katastrofa

RIGA. Slovenský futbalový tréner Adrián Guľa, ktorý vedie tím Riga FC, sa po odvetnom zápase play off Konferenčnej ligy proti Sparte Praha (1:0) kriticky vyjadril ku krokom lotyšskej federácie.
Jeho tím napriek víťazstvu nepostúpil do hlavnej fázy, keďže v úvodnom zápase prehral na pôde súpera 0:2, no viac než vyradenie mrzela Guľu skutočnosť, že Riga nastúpi na ďalší zápas v domácej lige už v sobotu 30. augusta o 13.00 miestneho času.
„Je to akoby si (federácia) dala vlastný gól,“ vyhlásil.
Pôvodne sa mal duel odohrať v nedeľu a tím Riga FC mal v pláne tri dni bez zápasu.
„Je to úplne neprofesionálne. Snažili sme sa proti Sparte zvýšiť koeficient a pomôcť lotyšskému futbalu, no oni nám pár dní pred zápasom zmenia termín. Nešlo o mňa, ja tu asi nebudem ďalších dvadsať rokov. Toto je katastrofa, to sa jednoducho nemôže stať,“ zdôraznil Guľa, ktorý dostal v zápase žltú kartu za nešportový prejav voči rozhodcom.
Hráči Rigy mali počas uplynulého víkendu voľno v lotyšskej lige, tentoraz sa musia pripraviť na hustejší program.
„Pre nás nejde o veľký problém, pretože máme pripravený tím a v ďalšom zápase zvíťazíme. Pokojne by to mohli dať hneď na zajtrajšok. Nepáči sa mi však spôsob, akým federácia reaguje,“ konštatoval bývalý tréner Trenčína, Žiliny, Dunajskej Stredy či slovenskej 21-ky, ktorý pôsobí v Rige od januára 2025.