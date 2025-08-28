Guľa kritizuje lotyšskú federáciu: Akoby si dala vlastný gól, je to katastrofa

Slovenský kouč siahal s Rigou na Konferenčnú ligu.

RIGA. Slovenský futbalový tréner Adrián Guľa, ktorý vedie tím Riga FC, sa po odvetnom zápase play off Konferenčnej ligy proti Sparte Praha (1:0) kriticky vyjadril ku krokom lotyšskej federácie.

Jeho tím napriek víťazstvu nepostúpil do hlavnej fázy, keďže v úvodnom zápase prehral na pôde súpera 0:2, no viac než vyradenie mrzela Guľu skutočnosť, že Riga nastúpi na ďalší zápas v domácej lige už v sobotu 30. augusta o 13.00 miestneho času.

„Je to akoby si (federácia) dala vlastný gól,“ vyhlásil.

Pôvodne sa mal duel odohrať v nedeľu a tím Riga FC mal v pláne tri dni bez zápasu.

„Je to úplne neprofesionálne. Snažili sme sa proti Sparte zvýšiť koeficient a pomôcť lotyšskému futbalu, no oni nám pár dní pred zápasom zmenia termín. Nešlo o mňa, ja tu asi nebudem ďalších dvadsať rokov. Toto je katastrofa, to sa jednoducho nemôže stať,“ zdôraznil Guľa, ktorý dostal v zápase žltú kartu za nešportový prejav voči rozhodcom.

Hráči Rigy mali počas uplynulého víkendu voľno v lotyšskej lige, tentoraz sa musia pripraviť na hustejší program.

„Pre nás nejde o veľký problém, pretože máme pripravený tím a v ďalšom zápase zvíťazíme. Pokojne by to mohli dať hneď na zajtrajšok. Nepáči sa mi však spôsob, akým federácia reaguje,“ konštatoval bývalý tréner Trenčína, Žiliny, Dunajskej Stredy či slovenskej 21-ky, ktorý pôsobí v Rige od januára 2025.

Konferenčná liga

