Guardiola sa ospravedlnil za pokrik fanúšikov: Nie sú to hodnoty klubu

MANCHESTER. Futbalový tréner Pep Guardiola sa ospravedlnil za správanie fanúšikov svojho Manchestru City počas nedeľňajšieho šlágra Premier League na pôde Liverpoolu (0:1).

Priaznivci hostí referovali vo svojich pokrikoch na futbalové tragédie z 80-tych rokov na štadiónoch Hillsborough a Heysel.

"Nepočul som ich, no ospravedlňujem sa, ak sa to stalo. Nereprezentuje to hodnoty nášho tímu ani klubu," povedal Guardiola na piatkovej tlačovej konferencii pred zápasom proti Brightonu.