Chyby a laxný prístup Slovenska. Odovzdaný výkon, krútil hlavou Škrtel

Slováci mohli ísť do vedenia, no penaltu zahodil Ondrej Duda. V 16. minúte tak otvoril skóre Giannis Konstantelias, ktorý si však zrejme pomohol faulom.

„V prvom polčase sme mali aktivitu, boli tam šance. Tréneri isto hráčom vysvetľovali, ako zlepšiť defenzívu, aby to nebolo tak otvorené. My sme to však úplne zavreli.

To je vec, čo ma mrzí, pretože sme chceli stáť vyššie a hrať aktívne smerom dopredu. Ale na základe fyzickosti sme sa nedokázali dostať do zápasu a v druhom polčase nás súper prevýšil,“ hodnotil tréner Slovenska Francesco Calzona.

„V prvom polčase sme na základe dát hrali vyrovnanú partiu. Jediné, čo nám robilo problém, boli rýchle prechody Grécka do útoku po strate lopty. Mrzí ma, že v druhom polčase nás Gréci zatlačili. Pripisujem to tomu, že je koniec sezóny a fyzicky sme odpadli.

Premiéru za Slovensko si odkrútil útočník Baníka Ostrava.

„Výsledok je krutý. Nemalo by sa nám stávať, že si necháme pred koncom streliť tak zbytočné góly. Výsledok by sme mali udržať a byť v hre do posledných minút, kedy by sme dokázali súpera zatlačiť. Ale úplne sa nám to nedarilo,“ vravel Erik Prekop.

V zápase sa snažil, mal aj dobré momenty. Výraznejšie sa však nepresadil.