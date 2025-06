ONLINE: Grécko - Slovensko dnes, prípravný zápas pred kvalifikáciou na MS 2026 LIVE (sobota)

Prajem pekný deň pri sledovaní medzištátneho zápasu vo futbale medzi Gréckom a Slovenskom.



Slovenskí futbaloví reprezentanti odohrajú v júnovom asociačnom termíne dva prípravné zápasy. Dnes sa stretnú s výberom Grécka a v utorok si to rozdajú s Izraelom.



Nominácia Slovenska na prípravné zápasy.



Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava



Obrancovia: Peter Pekarík (Dynamo České Budějovice), Norbert Gyömbér (Al-Kholood Club), David Hrnčár (FCV Dender), Denis Vavro (VfL Wolfsburg), Matúš Kmeť (Górnik Zabrze), Ľubomír Šatka (Samsunspor), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Samuel Kozlovský (Widzew Lodž)



Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ondrej Duda (Hellas Verona), László Bénes (1. FC Union Berlín), Matúš Bero (VfL Bochum 1848), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín)



Útočníci: Ivan Schranz (Slavia Praha), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Ľubomír Tupta (Widzew Lodž), Adrian Fiala (AS Trenčín), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Róbert Boženík (Boavista), Samuel Mráz (Motor Lubin), Erik Prekop (FC Baník Ostrava)