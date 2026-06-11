Rakúsko tesne pred štartom MS prišlo o oporu, tréner musel povolať náhradníka

Do rakúskej reprezentácie bol pred majstrovstvámi sveta dodatočne povolaný záložník Dejan Ljubicic. Futbalista Schalke v tíme nahradí zraneného Christopha Baumgartnera. Informoval o tom rakúsky zväz.
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Baumgartner si v príprave na šampionát poranil stehenný sval. Tréner Ralf Rangnick pôvodne za záložníka Lipska náhradu neplánoval, napokon sa však rozhodol dodatočne povolať Ljubicice.
Rakúsko do majstrovstiev sveta vstúpi na budúci týždeň v stredu v kalifornskej Santa Clare zápasom proti Jordánsku. V skupine potom narazí ešte na obhajcu titulu z Argentíny a Alžírska.
Program Rakúska na MS vo futbale 2026
Tabuška skupiny J na MS vo futbale 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body