    Rakúsko tesne pred štartom MS prišlo o oporu, tréner musel povolať náhradníka

    Rakúsky futbalista Christoph Baumgartner.
    Rakúsky futbalista Christoph Baumgartner. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 09:42
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    V príprave si poranil stehenný sval.

    Do rakúskej reprezentácie bol pred majstrovstvámi sveta dodatočne povolaný záložník Dejan Ljubicic. Futbalista Schalke v tíme nahradí zraneného Christopha Baumgartnera. Informoval o tom rakúsky zväz.

    Informácie o MS vo futbale 2026

    Baumgartner si v príprave na šampionát poranil stehenný sval. Tréner Ralf Rangnick pôvodne za záložníka Lipska náhradu neplánoval, napokon sa však rozhodol dodatočne povolať Ljubicice.

    Rakúsko do majstrovstiev sveta vstúpi na budúci týždeň v stredu v kalifornskej Santa Clare zápasom proti Jordánsku. V skupine potom narazí ešte na obhajcu titulu z Argentíny a Alžírska.

    Program Rakúska na MS vo futbale 2026

    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    vs.
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City

    Tabuška skupiny J na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AlžírskoAlžírskoALG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ArgentínaArgentínaARG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Rakúsko tesne pred štartom MS prišlo o oporu, tréner musel povolať náhradníka