Zomrel bývalý najdrahší futbalista sveta. Prestúpil do Neapola, hral aj za Taliansko

Vo veku 79 rokov zomrel bývalý taliansky reprezentant Giuseppe Savoldi, ktorý ako prvý futbalista v histórii prestúpil za sumu presahujúcu milión libier. Informovala o tom agentúra ANSA.
Savoldi sa do histórie futbalu zapísal v roku 1975, keď odišiel z Bologne do Neapola, ktorá zaň zaplatila dve miliardy lír a urobila z neho najdrahšieho hráča sveta.
Vo vtedajšom prepočte išlo o 1,2 milióna libier. Za taliansku reprezentáciu Savoldi nastúpil štyrikrát. V sezóne 1972/73 sa stal v drese Bologne najlepším strelcom Série A.
V najvyššej súťaži si zahral tiež za Bergamo a celkovo v nej nastúpil k 403 zápasom a nastrieľal 169 gólov.