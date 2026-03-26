Zomrel bývalý najdrahší futbalista sveta. Prestúpil do Neapola, hral aj za Taliansko

Giuseppe Savoldi
Giuseppe Savoldi (Autor: Hyper Central)
ČTK|26. mar 2026 o 17:05
Savoldi sa do histórie futbalu zapísal v roku 1975.

Vo veku 79 rokov zomrel bývalý taliansky reprezentant Giuseppe Savoldi, ktorý ako prvý futbalista v histórii prestúpil za sumu presahujúcu milión libier. Informovala o tom agentúra ANSA.

Savoldi sa do histórie futbalu zapísal v roku 1975, keď odišiel z Bologne do Neapola, ktorá zaň zaplatila dve miliardy lír a urobila z neho najdrahšieho hráča sveta.

Vo vtedajšom prepočte išlo o 1,2 milióna libier. Za taliansku reprezentáciu Savoldi nastúpil štyrikrát. V sezóne 1972/73 sa stal v drese Bologne najlepším strelcom Série A.

V najvyššej súťaži si zahral tiež za Bergamo a celkovo v nej nastúpil k 403 zápasom a nastrieľal 169 gólov.

Futbalisti Turecka.
Futbalisti Turecka.
