Ter Stegen neabsolvoval víťaznú premiéru v drese Girony. Domáci ratovali bod v nadstavení

La Liga - 21. kolo
Girona - Getafe 1:1 (0:0)
Góly: 90.+4 Reis - 59. Vázquez
Futbalisti Girony remizovali v pondelkovom stretnutí 21. kola španielskej La Ligy s Getafe 1:1.
Bod pre domácich zariadil vo štvrtej minúte nadstavenia brazílsky obranca Vitor Reis, jeho tímu patrí v tabuľke 10. priečka.
V bráne domáceho tímu sa prvykrát predstavil dlhoročný hráč FC Barcelona Marc-Andre ter Stegen, ktorý prišiel do Girony na hosťovanie. V metropole Katalánska pôsobil takmer 12 rokov a získal šesť ligových titulov a vyhral Ligu majstrov.
V závere zápasu sa blysol výborným zákrokom, ktorý zachránil bod domácim.
Getafe natiahlo ligovú šnúru bez víťazstva na sedem zápasov a je na 17. mieste, bod nad pásmom zostupu.