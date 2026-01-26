Ter Stegen neabsolvoval víťaznú premiéru v drese Girony. Domáci ratovali bod v nadstavení

Momentka zo zápasu Girona - Getafe. (Autor: X/Girona FC)
Sportnet, TASR|26. jan 2026 o 23:11
Getafe však odsunulo vďaka remíze Mallorcu do zóny zostupu.

La Liga - 21. kolo

Girona - Getafe 1:1 (0:0)

Góly: 90.+4 Reis - 59. Vázquez

Futbalisti Girony remizovali v pondelkovom stretnutí 21. kola španielskej La Ligy s Getafe 1:1.

Bod pre domácich zariadil vo štvrtej minúte nadstavenia brazílsky obranca Vitor Reis, jeho tímu patrí v tabuľke 10. priečka.

V bráne domáceho tímu sa prvykrát predstavil dlhoročný hráč FC Barcelona Marc-Andre ter Stegen, ktorý prišiel do Girony na hosťovanie. V metropole Katalánska pôsobil takmer 12 rokov a získal šesť ligových titulov a vyhral Ligu majstrov.

V závere zápasu sa blysol výborným zákrokom, ktorý zachránil bod domácim.

Getafe natiahlo ligovú šnúru bez víťazstva na sedem zápasov a je na 17. mieste, bod nad pásmom zostupu.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 23:11
