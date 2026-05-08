Posledná šanca pre napätý Real. Mbappé sa pred El Clásicom stihol uzdraviť

Francúzsky futbalista Kylian Mbappé sa zotavil zo zranenia zadného stehenného svalu a absolvoval piatkový tréning Realu Madrid pred nedeľným El Clásicom proti Barcelone.
S tímom trénoval po incidente so spoluhráčom Federicom Valverdem aj ďalší francúzsky reprezentant Aurelien Tchouameni.
Mbappé pauzoval uplynulé dva týždne, no vedenie španielskeho klubu uviedlo, že najlepší strelec La Ligy je už fit a dva dni pred cestou do Barcelony absolvoval s mužstvom kompletnú tréningovú jednotku. Nechýbal ani Tchouameni, ktorý mal deň predtým šarvátku s Valverdem.
Vyvrcholila zranením uruguajského reprezentanta, ktorému museli po incidente zašiť tržnú ranu na hlave. Valverde zdôraznil, že rana nevznikla pri bitke úderom päsťou, ale počas hádky nešťastným nárazom o stôl.
Real potvrdil, že incident vyšetrí a začal disciplinárne konanie voči obom hráčom. Podľa španielskych médií vládne v „kráľovskom“ veľkoklube napätie.
„Bielemu baletu“ reálne hrozí, že sezónu zakončí bez zisku významnej trofeje. Barcelone, ktorá vedie ligovú tabuľku s náskokom 11 bodov pred Realom, stačí k zaisteniu si majstrovského titulu aj remíza v derby.