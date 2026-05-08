Levante sa udržalo v boji o záchranu, s Osasunou rozhodlo v nadstavenom čase

Hráči Levante (Autor: X/Levante UD)
TASR|8. máj 2026 o 23:08
Domáci tým otočil skóre z 0:2.

La Liga - 35. kolo

Levante UD – CA Osasuna 3:2 (2:2)

Góly: 35. a 37. Garcia, 90. Etta Eyong - 3. Toljan (vlastný), 11. Budimir, ČK: 45. Herrera (Osasuna)

Futbalisti Levante si posilnili šance v boji o záchranu v španielskej La Lige. V stretnutí 35. kola vyhrali doma nad Osasunou 3:2, keď otočili skóre z 0:2.

Víťazný gól strelil v 90. minúte Karl Etta Eyong. V neúplnej tabuľke poskočili domáci na 17. priečku so stratou jedného bodu na Sevillu, ktorá je tesne nad pásmom zostupu.

Sevilla má však ešte zápas k dobru. Osasuna zostala desiata.

