Levante sa udržalo v boji o záchranu, s Osasunou rozhodlo v nadstavenom čase

La Liga - 35. kolo
Levante UD – CA Osasuna 3:2 (2:2)
Góly: 35. a 37. Garcia, 90. Etta Eyong - 3. Toljan (vlastný), 11. Budimir, ČK: 45. Herrera (Osasuna)
Futbalisti Levante si posilnili šance v boji o záchranu v španielskej La Lige. V stretnutí 35. kola vyhrali doma nad Osasunou 3:2, keď otočili skóre z 0:2.
Víťazný gól strelil v 90. minúte Karl Etta Eyong. V neúplnej tabuľke poskočili domáci na 17. priečku so stratou jedného bodu na Sevillu, ktorá je tesne nad pásmom zostupu.
Sevilla má však ešte zápas k dobru. Osasuna zostala desiata.