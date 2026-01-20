Nemecký brankár je blízko k zmene tímu. Barcelona s ním neráta a on hľadá zápasovú prax

Nemecký futbalový brankár Marc-Andre ter Stegen je blízko k zmene klubovej adresy v rámci španielskej La Ligy. Tridsaťtriročný Nemec má zamieriť z Barcelony do Girony na hosťovanie do konca aktuálnej sezóny.
Ter Stegen sa nenachádza na zápasovej súpiske pre stredajší duel Ligy majstrov na trávniku Slavie Praha. Podľa viacerých zdrojov dostal od vedenia klubu možnosť ísť do Girony na zdravotnú prehliadku a skompletizovanie hosťovania.
Skúsený brankár má s Barcelonou platný kontrakt do roku 2028, ale v súčasnosti nie je prvou voľbou trénera Hansiho Flicka. Pre zranenie chrbta chýbal družstvu dlhšiu dobu, aktuálnou tímovou jednotkou je Španiel Joan Garcia.
Ter Stegen hľadá zápasovú prax, aby zostal reprezentačnou jednotkou pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta. Informovala agentúra DPA.