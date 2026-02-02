Dobré správy pre Lobotkov Neapol. Kapitán sa vyhol dlhodobej zdravotnej pauze

Giovanni Di Lorenzo v drese Neapolu
Giovanni Di Lorenzo v drese Neapolu (Autor: SITA/AP)
TASR|2. feb 2026 o 14:34
Musel striedať v prvom polčase súboja s Fiorentinou.

Kapitán futbalistov Neapola Giovanni Di Lorenzo si v sobotňajšom stretnutí Serie A poranil koleno, vyhol sa však dlhodobej zdravotnej pauze. Svojmu tímu bude chýbať približne mesiac.

Spoluhráč slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku musel striedať v prvom polčase súboja s Fiorentinou (2:1) a štadión opustil o barlách.

Pôvodné obavy, že si roztrhol kolenné väzy, čo by ho vyradilo minimálne do konca sezóny, sa však nepotvrdili.

Lekársky tím mu v pondelok diagnostikoval natiahnutie svalu druhého stupňa a pauzovať tak bude štyri až päť týždňov. Informovala AP.

