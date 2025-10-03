Infantino: FIFA nemôže riešiť geopolitické problémy ako Gaza, futbal má zjednocovať

SITA|3. okt 2025 o 11:46
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) zdôraznil úlohu futbalu ako nástroja zjednocovania.

LAUSANNE. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino vo štvrtok vyhlásil, že futbal „nemôže riešiť geopolitické problémy“. Povedal to v súvislosti s narastajúcim tlakom na suspendovanie Izraela z dôvodu izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Na stretnutí Rady FIFA Infantino zdôraznil význam podpory mieru a jednoty, najmä v kontexte prebiehajúcej situácie v Pásme Gazy. „Vo FIFA sme odhodlaní využiť silu futbalu na zjednocovanie ľudí v rozdelenom svete,“ povedal Infantino.

Dodal tiež, že futbal môže a musí podporovať svoje hodnoty - zjednocujúce, vzdelávacie, kultúrne a humanitárne, a to po celom svete, hoci nemôže vyriešiť geopolitické konflikty.

Infantino sa neskôr stretol s predsedom Palestínskej futbalovej asociácie Jibrilom Rajoubom vo švajčiarskom Zürichu. Rajoub sa tiež stretol s prezidentkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryovou v Lausanne.

FIFA a Infantino v oficiálnych vyjadreniach nespomenuli Izrael ani jeho futbalovú federáciu, napriek rastúcim výzvam na vylúčenie izraelského tímu z medzinárodných súťaží počas kvalifikácie na MS 2026.

FIFA suspendovala Rusko v roku 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu, hoci Rusko len štyri roky predtým hostilo majstrovstvá sveta.

Prezidentka Nórskej futbalovej federácie Lise Klavenessová minulý týždeň vyzvala na vylúčenie Izraela, pričom uviedla: „Ak je vonku Rusko, aj Izrael by mal byť.“ Izrael bude 11. novembra v Osle súperom Nórska v kvalifikačnom zápase o postup na MS 2026.

