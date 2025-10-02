Futbal nemôže riešiť geopolitické problémy, tvrdí šéf FIFA. Organizácia čelí tlaku

Gianni Infantino.
Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. okt 2025 o 18:18
ShareTweet2

Izraelská futbalová reprezentácia by teraz mala cestovať na kvalifikačné zápasy MS 2026.

LAUSANNE. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino vo štvrtok uviedol, že futbal „nemôže riešiť geopolitické problémy“. FIFA v súčasnosti čelí tlaku, aby suspendovala Izrael kvôli palestínskemu konfliktu.

Svetový riadiaci orgán futbalu športu vo vyhlásení uviedol, že na zasadnutí Rady FIFA Infantino „zdôraznil dôležitosť podpory mieru a jednoty, najmä v kontexte prebiehajúcej situácie v Gaze“.

Najsilnejší tlak na izraelské tímy zo strany európskych futbalových lídrov počas dvojročného konfliktu v Gaze bol pozastavený po tom, čo v pondelok v Bielom dome predložili mierový návrh americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Izraelská futbalová reprezentácia by teraz mala cestovať na kvalifikačné zápasy MS 2026 proti Nórsku v Osle 11. októbra a proti Taliansku v Udine o tri dni neskôr.

Práve Nórsko bolo medzi európskymi futbalovými federáciami, ktoré naliehali na Medzinárodnú futbalovú úniu (UEFA), aby pred zasadnutím FIFA zvolala hlasovanie svojho výkonného výboru o suspendovaní izraelských tímov z medzinárodných súťaží.

Turecká futbalová federácia priamo vyzvala UEFA a FIFA, aby Izrael suspendovali. Infantino dodal, že „FIFA môže a musí propagovať futbal na celom svete tým, že využije jeho zjednocujúce, vzdelávacie, kultúrne a humanitárne hodnoty.“

Reprezentácie

Gianni Infantino.
Gianni Infantino.
Futbal nemôže riešiť geopolitické problémy, tvrdí šéf FIFA. Organizácia čelí tlaku
dnes 18:18|2
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Futbal nemôže riešiť geopolitické problémy, tvrdí šéf FIFA. Organizácia čelí tlaku