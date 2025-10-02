Futbal nemôže riešiť geopolitické problémy, tvrdí šéf FIFA. Organizácia čelí tlaku

LAUSANNE. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino vo štvrtok uviedol, že futbal „nemôže riešiť geopolitické problémy“. FIFA v súčasnosti čelí tlaku, aby suspendovala Izrael kvôli palestínskemu konfliktu.
Svetový riadiaci orgán futbalu športu vo vyhlásení uviedol, že na zasadnutí Rady FIFA Infantino „zdôraznil dôležitosť podpory mieru a jednoty, najmä v kontexte prebiehajúcej situácie v Gaze“.
Najsilnejší tlak na izraelské tímy zo strany európskych futbalových lídrov počas dvojročného konfliktu v Gaze bol pozastavený po tom, čo v pondelok v Bielom dome predložili mierový návrh americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Izraelská futbalová reprezentácia by teraz mala cestovať na kvalifikačné zápasy MS 2026 proti Nórsku v Osle 11. októbra a proti Taliansku v Udine o tri dni neskôr.
Práve Nórsko bolo medzi európskymi futbalovými federáciami, ktoré naliehali na Medzinárodnú futbalovú úniu (UEFA), aby pred zasadnutím FIFA zvolala hlasovanie svojho výkonného výboru o suspendovaní izraelských tímov z medzinárodných súťaží.
Turecká futbalová federácia priamo vyzvala UEFA a FIFA, aby Izrael suspendovali. Infantino dodal, že „FIFA môže a musí propagovať futbal na celom svete tým, že využije jeho zjednocujúce, vzdelávacie, kultúrne a humanitárne hodnoty.“