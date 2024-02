Skončia sa rokovania klubov pri prestupoch hráčov? Prezident FIFA chce zaviesť nový algorizmus

Uviedol to počas príhovoru na konferencii v japonskom Tokiu a oživil tým myšlienku, ktorá existuje už niekoľko rokov a výrazne by tak zreformovala globálny prestupový trh s hodnotou viac ako 10 miliárd dolárov ročne.

Zatiaľ nie je jasné, ako by takúto zmenu prijali kluby, ktoré by limitovali ich možnosti predaja futbalistov. Nie je jasné ani to, či by také obmedzenia boli v súlade s právom Európskej únie.

FIFA ročne vynakladá milióny dolárov na financovanie výskumu na univerzite vo švajčiarskom Neuchateli, ktorého pracovníci údajne vyvíjajú spomenutý algoritmus už od roku 2010.

FIFA už v roku 2017 zriadila komisiu, ktorej úlohou bolo skúmať možnosť implementácie takého algoritmu pri prestupoch.

Výsledkom však nebol žiadny návrh. A práve v danom roku sa uskutočnil zatiaľ najhodnotnejší transfer vo futbalových dejinách, keď francúzsky Paríž Saint-Germain zaplatil španielskemu tímu FC Barcelona neskutočných 222 miliónov za prestup Brazílčana Neymara.

Iba o niekoľko týždňov neskôr Parížania získali Kyliana Mbappého za približne 180 miliónov eur z AS Monaco. Odvtedy sa žiadny z prestupov ani nepriblížil uvedeným sumám.