Prehra Atlética potešila Slovan. V Lige majstrov bude opäť medzi nasadenými tímami

Futbalisti Slovana Bratislava začnú svoje pôsobenie v európskych súťažiach v sezóne 2026/27 v druhom predkole Ligy majstrov. Klub o tom informoval v stredu na svojej oficiálnej webstránke skslovan.com.
Už istý slovenský majster vstúpi do nového ročníka s koeficientom 36,000. Ten sa tvorí na základe výsledkov v sezónach 2022/23 až 2024/25, kedy bol Slovan súčasťou hlavnej fázy Ligy majstrov a dvakrát účinkoval Konferenčnej lige.
Ďalším faktorom pre začiatok v druhom kole je, že víťaz Ligy majstrov (Arsenal, Bayern Mníchov alebo PSG) si zaistí miestenku v LM cez domácu súťaž.
„Belasí“ budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvedia 17. júna.
Prvý ostrý zápas v novom ročníku tak absolvujú 21. alebo 22. júla, pričom Niké liga sa začína v sobotu 25. júla.