Blíži sa jeho odchod? Donnarumma chýba v kádri PSG na stredajší superpohár

Gianluigi Donnarumma počas MS klubov FIFA. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. aug 2025 o 22:00
PARÍŽ. Taliansky futbalový brankár Gianluigi Donnarumma chýba v nominácii Paríža St. Germain na stredajší zápas o Superpohár UEFA proti Tottenhamu.

Podľa francúzskych médií tak dal klub najavo, že už viac nepočíta s jeho službami.

Dvadsaťšesťročný Donnarumma sa s vedením PSG nedohodol na novej zmluve, pričom súčasná mu platí do júna 2026.

Vedenie klubu si medzičasom zmluvne poistilo jeho náhradníka Lucasa Chevaliera. Záujem o Donnarummu majú údajne viaceré tímy z Premier League vrátane Manchestru United a Chelsea Londýn.

Súboj o Superpohár medzi víťazom Ligy majstrov PSG a Európskej ligy Tottenhamom je na programe v stredu v Udinese.

