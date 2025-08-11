Blíži sa jeho odchod? Donnarumma chýba v kádri PSG na stredajší superpohár

PARÍŽ. Taliansky futbalový brankár Gianluigi Donnarumma chýba v nominácii Paríža St. Germain na stredajší zápas o Superpohár UEFA proti Tottenhamu.
Podľa francúzskych médií tak dal klub najavo, že už viac nepočíta s jeho službami.
Dvadsaťšesťročný Donnarumma sa s vedením PSG nedohodol na novej zmluve, pričom súčasná mu platí do júna 2026.
Vedenie klubu si medzičasom zmluvne poistilo jeho náhradníka Lucasa Chevaliera. Záujem o Donnarummu majú údajne viaceré tímy z Premier League vrátane Manchestru United a Chelsea Londýn.
Súboj o Superpohár medzi víťazom Ligy majstrov PSG a Európskej ligy Tottenhamom je na programe v stredu v Udinese.