George Best získal Zlatú loptu pred 55 rokmi. Priezvisko mu sedelo, ale neodolal alkoholu

BRATISLAVA. To priezvisko mu celkom sedelo. Best znamená v angličtine najlepší. A najslávnejší severoírsky futbalista George Best patril vo svojej ére k najlepším.



Preslávil sa v drese Manchestru United, s ktorým vyhral Európsky pohár majstrov a stal sa aj najlepším futbalistom Starého kontinentu.