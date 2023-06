Rozlúčka na ihrisku mu nevyšla. Český obranca Gebre Selassie ukončil kariéru

LIBEREC. Český futbalista Theodor Gebre Selassie ukončil vo veku 36 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. V nedeľu to na oficiálnej klubovej stránke oznámil Slovan Liberec, v ktorom obranca pôsobil od roku 2021.

"So sezónou 22/23 sa končí aj moja profesionálna kariéra. S týmto rozhodnutím som do tejto sezóny šiel. Pochopiteľne, prial som si rozlúčku na ihrisku. Avšak, ako to v živote býva a v športe najmä, tak málokedy ide všetko podľa plánu. Aj napriek tomu som si vnútorne istý, že je to pre mňa správne rozhodnutie," napísal futbalista na sociálnej sieti.