Gašparík je pred finále vnútorne pokojný. Sme pripravení, odkazuje Ďuriš

TRNAVA. Futbalisti trnavského Spartaka sú na štvrtkové finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu s Ružomberkom (1. mája o 15.00 v Dunajskej Strede) dobre naladení. Na oficiálnej predzápasovej tlačovej konferencii prezentovali zdravé sebavedomie i úctu k súperovi. V klube však veria, že pohár poputuje do slovenského Ríma. Tréner Michal Gašparík so svojím realizačným tímom strávil mnoho času analýzou súpera, aby dôkladne pripravil mužstvo na zápas.

„Po návrate kouča Smetanu k tímu sledujeme prvky, ktoré boli v hre Ružomberka aj počas jeho prvého pôsobenia. Hráči ho poznajú, prepli teda na prechádzajúci mód a systém.

Tie veci sú tam v podstate identické ako mali predtým, vždy sa samozrejme môžu objaviť nové prvky. Tréner bol medzitým v českej lige, je skúsenejší, nabaľuje nové veci,“ uviedol Gašparík. Spartak je favoritom, to nepopiera ani trnavský kormidelník, zároveň upozorňuje na úskalia finálového duelu, ktorý sa hrá na obrovskej emócii a býva nevyspytateľný. Svoje mužstvo priviedol do finále štvrtýkrát za sebou. To sa ešte žiadnemu trénerovi v trnavskom klube nepodarilo.

„Som na to hrdý, väčšina realizačného tímu sme prešli aj mládežou. Klub nás vychoval a posunul do A-tímu. Často sa to trénerom nepodarí za celý život, nám sa finálová účasť podarila štyrikrát za štyri roky. Okrem tvrdej práce potrebujete aj dávku šťastia a mať okolo seba kvalitných ľudí a hráčov. Verím, že teraz už sme skúsení, už vieme, aký je to pocit prehrať vo finále, aj aký je to nádherný pocit vyhrať, aký je to zážitok. Všetci sa na to tešíme, máme perfektnú náladu a už sa nevieme dočkať zápasu. Som aj vnútorne pokojný a mám dobrý pocit, pretože viem, že chalani už zažili viaceré finále. Vedia sa na takýto ťažký zápas v hlave nastaviť sami. Cítim to v kabíne a to je dôležité,“ zdôraznil trnavský kouč.

Pre Michala Ďuriša ide o druhú finálovú účasť v drese Spartaka. Pred rokom to v Košiciach, zhodou okolností tiež s Ružomberkom, nevyšlo. Trnava prehrala, Ďuriš verí, že teraz sa karta obráti. „Po konci kariéry sa každý pozerá na to, čo dokázal. Vyhrať trofej, je niečo špeciálne. A možno ešte špeciálnejšie je vyhrať trofej doma a hlavne v Trnave. Pre mňa by to znamenalo veľmi veľa, som vďačný za možnosť zahrať si druhé finále. Či už ja alebo niekto z hráčov nemôže vedieť, či to nie je posledné finále. Sme pripravení veľmi dobre a verím, že finále zvládneme a pohár sa vráti do Trnavy,“ povedal 36-ročný skúsený útočník.

Spartak nemôže vo finále počítať s vykartovaným kapitánom Martinom Mikovičom, zranenie nepustí do stretnutia ani krídelníka Philipa Azanga. „Na ihrisko pôjde jedenásť momentálne najlepších hráčov, ktorých máme zdravých a k dispozícii,“ uviedol Gašparík. Spartak bude mať v hľadisku podporu tisícov fanúšikov. Vyčlenených 4600 vstupeniek pre trnavskú stranu sa vypredalo za deväť hodín od spustenia predaja. Ďalšie získali priaznivci po uvoľnení sektorov pre neutrálnych fanúšikov.