Žiadne hlasovanie ani súťaž popularity. Sofascore ocenilo najlepších hráčov výhradne podľa dát

BRATISLAVA. Toto leto sa v Zadare stretli športové legendy a poprední moderátori na prvom galavečere Sofascore Player of the Season Award Show, ktorý sa natáčal počas Sunset Sports Festivalu.
Teraz sa relácia dostala k miliónom divákov, keď mala premiéru na stanici CBS a priniesla futbalové príbehy spolu s oceneniami podloženými dátami.
Podujatie ocenilo najlepších hráčov Európy z Premier League, La Ligy, Serie A, Bundesligy, Ligue 1 a mnohých ďalších líg z celého sveta.
Všetci boli vybraní výhradne na základe objektívnych hodnotení výkonnosti od Sofascore. Žiadne hlasovania, žiadne súťaže popularity.
Mohamed Salah ovládol Premier League s hodnotením 7,78, Raphinha dominoval La Lige so 7,80, Mattia Zaccagni sa stal najlepším v Serie A s 7,34, Joshua Kimmich bol najvyššie hodnoteným hráčom Bundesligy so 7,91 a Achraf Hakimi zažiaril v Ligue 1 s 7,76.
Okrem toho boli udelené aj ocenenia pre najlepšieho hráča Ligy majstrov, najvyššie hodnotené futbalistky v ženských súťažiach a mnohí ďalší výnimoční hráči z celého sveta.
Celý program si môžete pozrieť na tomto odkaze.
Galavečer moderovali Kate Scottová a Peter Schmeichel, réžie sa ujal držiteľ ceny Emmy Pete Radovich.
Diváci si mohli vychutnať exkluzívne pohľady futbalových legiend a analytikov, medzi ktorými nechýbali Jamie Carragher, Micah Richards a Alessandro Del Piero.
Raphinha sa podelil o svoju hrdosť ako najlepšie hodnotený hráč La Ligy aj Ligy majstrov, zatiaľ čo Luka Modrič sa zapísal do histórie ako prvý držiteľ Sofascore Founders’ Legend Award.
V hľadisku dodali podujatiu lesk aj známe mená ako Dimitar Berbatov, Stipe Miočič či Šime Vrsaljko.
Oslavy Player of the Season presiahli aj rámec televízneho vysielania. Obrovské billboardy v Barcelone, Londýne, Liverpoole, Mníchove, Ríme, Frankfurte, Lyone, Metzi a ďalších európskych mestách predstavili víťazov Sofascore.
Fanúšikovia mohli vidieť hviezdy sezóny priamo vo svojich mestách – od Raphinhu a Alexie Putellasovej v Barcelone, cez Mohameda Salaha v Liverpoole až po Joshuu Kimmicha v Mníchove.
Ocenenie Sofascore Player of the Season je postavené na objektívnych dátach, nie na verejných hlasovaniach.
Každý gól, prihrávka, súboj či nepremenená šanca sa premietajú do hodnotenia, ktoré odráža, čo sa skutočne udialo na ihrisku.
Preto je pre hráčov aj futbalových fanúšikov po celom svete trofej Sofascore Player of the Season tou, ktorá počíta iba futbalové dáta – a ukazuje skutočný obraz toho, čo sa odohralo na ihrisku.