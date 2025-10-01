Popálenie v Istanbule nikto nečakal. Liverpool musí prestať robiť hlúpe chyby

BRATISLAVA. Futbalisti Liverpoolu nečakane prehrali v hlavnej fázy Ligy majstrov na ihrisku tureckého Galatasarayu 0:1.
Kapitán mužstva Virgil van Dijk vyzval na zlepšenie a odstránenie zbytočných chýb, Angličania navyše prišli o zraneného brankára Alissona.
Prehra bola pre Liverpool druhou v rade. Líder Premier League totiž už v sobotu stratil stopercentnú bilanciu po neúspechu na trávniku Crystal Palace.
„Neznášam prehry. Nie je dôvod na paniku, ale určite je potrebné sa zlepšiť,“ povedal holandský stopér pre Amazon Prime.
„V porovnaní s víkendom to bol krok vpred, viac sme bojovali a pracovali, ale to ani nebolo ťažké – pretože výkon proti Palace bol jednoducho zlý. Musíme premieňať šance, nedarovať súperovi penalty a nerobiť hlúpe chyby.
Je jednoduché to povedať, ťažšie urobiť, ale je to proces a musíme v ňom pokračovať. Držať spolu a ísť ďalej – to je jediné, na čo sa môžeme sústrediť.“
VIDEO: Zostrih zápasu Galatasaray - Liverpool
O osude duelu rozhodol už v úvode premenený pokutový kop Victora Osimhena.
Stretnutie sa odohralo v búrlivej atmosfére „kotla“, pričom noc pred zápasom narušili aj ohňostroje pred hotelom hostí.
Tréner Arne Slot priznal sklamanie, no zároveň zdôraznil, že výkon bol oproti víkendu citeľne lepší a rozhodli len detaily: „Dvakrát po sebe sme prehrali, čo je v náročnom programe nepríjemné. Hrať na ihrisku Galatasarayu nie je ľahké, rovnako ako na Palace, a teraz nás čaká Chelsea vonku – ďalší ťažký duel.
V prvom polčase sme kontrolovali hru a často sa dostávali do sľubných pozícií. Po prestávke to už bolo slabšie, aj preto, že sa veľa nehralo – ich útočník bol viackrát na zemi, bolo tam veľa prerušení, striedania a ošetrovaní.“
Zranenie Alissona, ktorý vynechá aj sobotný zápas na Chelsea, je veľkou stratou. Duel nedohral ani útočník Hugo Ekitike.
Liverpool navyše stále nemá v plnej kondícii rekordnú posilu Alexandera Isaka, ktorý nastúpil až v druhom polčase spoločne s Mohamedom Salahom. Niektorí noví hráči sa ešte len zohrávajú, a preto tím ťažko znáša stratu zakončovateľa ako Ekitike.
Otáznik visí aj nad formou Salaha – egyptská hviezda začala duel na lavičke, čo sa mu v Lige majstrov stalo naposledy pred tromi rokmi. Po príchode na ihrisko výraznejší impulz nepriniesol.