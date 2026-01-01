Gabonská vláda rozprášila futbalovú reprezentáciu. Najväčšiu hviezdu tímu trvalo vyradila

Gabonská vláda po neúspechu na majstrovstvách Afriky rozprášila futbalovú reprezentáciu.
Hneď po stredajšej porážke 2:3 s Pobrežím Slonoviny vystúpil v televízii minister športu Simplice-Désiré Mamboula a oznámil odvolanie trénera Thierryho Mouyoumy a vylúčenie bývalého útočníka Barcelony či Arsenalu Pierra-Emericka Aubameyanga z národného mužstva.
Rovnako podľa agentúry Reuters dopadol obranca Bruno Ecuele Manga. Ostatní hráči boli vyradení dočasne.
Gabon, ktorý už nemal po úvodných dvoch porážkach šancu na postup, v záverečnom stretnutí skupiny F nad Pobrežím Slonoviny viedol rýchlo 2:0. Úvodným gólom sa o to zaslúžil bývalý hráč pražskej Sparty Guélor Kanga.
Obhajcovia titulu ale zápas otočili a zvíťazili 3:2. Gabon, ktorý predtým podľahol Kamerunu a Mozambiku, tak skončil bez bodu.
Aubameyang ani Ecuele-Manga v stredu nenastúpili. Šesťdesiattriročný útočník Marseille, ktorý na turnaji hral s poraneným stehnom, sa už pred zápasom vrátil do Francúzska. Podľa kouča v úvodných dvoch zápasoch premáhal bolesť.
"Myslím, že tím má oveľa hlbšie problémy, ako som ja," reagoval Aubameyang na instagrame na rozhodnutie vlády.
Podľa médií pre neho majstrovstvá Afriky boli tak ako tak lúčením s reprezentáciou, rovnako ako v prípade o rok staršieho Ecuele-Mangy, ktorý je so 118 štartmi národným rekordérom. Aubameyang je zase najlepším strelcom Gabonu so 40 gólmi.
Rozpustenie národného tímu bývalo v Afrike bežnou reakciou na neuspokojivé výsledky, ale odkedy FIFA zaujala tvrdý postoj proti zasahovaniu vlády do chodu futbalových asociácií, stáva sa to len zriedka.
Gabon štartoval na majstrovstvách Afriky po štyroch rokoch. Na vlaňajší šampionát sa nekvalifikoval.