Götze sa udomácnil vo Frankfurte. Klub je pripravený ponúknuť mu novú zmluvu

Mario Götze z Frankfurtu (vľavo). (Autor: TASR/DPA)
TASR|26. mar 2026 o 13:40
Vedenie nemeckého futbalového klubu Eintracht Frankfurt je pripravené ponúknuť novú zmluvu 33-ročnému stredopoliarovi Mariovi Götzemu.

Súčasný kontrakt bývalého reprezentanta Nemecka vyprší na konci júna.

Götze je súčasťou Frankfurtu od leta 2022, k účastníkovi Bundesligy prišiel z holandského PSV Eindhoven. V prebiehajúcom ročníku odohral 26 stretnutí s bilanciou dvoch asistencií.

„Mario vie podporiť mladých hráčov nielen na trávniku, ale aj mimo neho. Má schopnosť urobiť rozhodujúcu prihrávku a priniesť pokoj do hry,“ cituje agentúra DPA člena vedenia klubu Markusa Kröscheho.

S Frankfurtom by mal podpísať ročný kontrakt s opciou na ďalší ročník.

