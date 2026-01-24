Víťazná séria je na konci, minulosťou je aj prvá priečka. Šláger kola ovládlo Marseille

Futbalisti FC Lorient zvíťazili v sobotňajšom zápase 19. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Stade Rennes 2:0. Hostia si predĺžili ligovú sériu bez prehry na osem duelov.
Vo všetkých súťažiach neprehrali desiaty raz za sebou. Rennes patrí v neúplnej tabuľke s 31 bodmi priebežné 6. miesto, Lorient má 25 bodov a vyšvihol sa na 9. priečku.
Futbalisti Lens podľahli Marseille 1:3 a po ôsmich výhrach v rade prvýkrát prehrali. V tabuľke sa prepadli na druhé miesto o dva body za PSG.
Po štyroch prehrách za sebou bodovali hráči AS Monaco. „Kniežatá“ však iba remizovali 0:0 na ihrisku AC Le Havre a v neúplnej tabuľke im patrí so ziskom 24 bodov priebežné 10. miesto, Le Havre je s 20 bodmi trináste.
Ligue 1 - 19. kolo:
Olympique Marseille – Racing Lens 3:1 (2:0)
Góly: 3. Gújrí (Paixão), 13. Nwaneri (Højbjerg), 75. Gújrí (Weah) – 85. R. Fofana (Sangare)
AC Le Havre - AS Monaco 0:0
Stade Rennes - FC Lorient 0:2 (0:1)
Góly: 3. Makengo, 77. Pagis