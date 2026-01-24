Víťazná séria je na konci, minulosťou je aj prvá priečka. Šláger kola ovládlo Marseille

Ethan Nwaneri oslavuje gól do siete Lens.
Ethan Nwaneri oslavuje gól do siete Lens. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. jan 2026 o 23:15
Novým lídrom Ligue 1 je obhajca titulu PSG.

Futbalisti FC Lorient zvíťazili v sobotňajšom zápase 19. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Stade Rennes 2:0. Hostia si predĺžili ligovú sériu bez prehry na osem duelov.

Vo všetkých súťažiach neprehrali desiaty raz za sebou. Rennes patrí v neúplnej tabuľke s 31 bodmi priebežné 6. miesto, Lorient má 25 bodov a vyšvihol sa na 9. priečku.

Futbalisti Lens podľahli Marseille 1:3 a po ôsmich výhrach v rade prvýkrát prehrali. V tabuľke sa prepadli na druhé miesto o dva body za PSG.

Po štyroch prehrách za sebou bodovali hráči AS Monaco. „Kniežatá“ však iba remizovali 0:0 na ihrisku AC Le Havre a v neúplnej tabuľke im patrí so ziskom 24 bodov priebežné 10. miesto, Le Havre je s 20 bodmi trináste.

Ligue 1 - 19. kolo:

Olympique Marseille – Racing Lens 3:1 (2:0)

Góly:  3. Gújrí (Paixão), 13. Nwaneri (Højbjerg), 75. Gújrí (Weah) – 85. R. Fofana (Sangare)

AC Le Havre - AS Monaco 0:0

Stade Rennes - FC Lorient 0:2 (0:1)

Góly: 3. Makengo, 77. Pagis

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

