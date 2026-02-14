Futbalisti Lens využili príležitosť naplno. Deklasovali Paríž a sú späť na čele súťaže

14. feb 2026 o 23:23
Olympique Marseille remizoval s Racingom Štrasburg.

Futbalisti Racingu Lens zvíťazili v 22. kole francúzskej Ligue 1 na pôde Paríža FC presvedčivo 5:0 a dostali sa na čelo tabuľky.

Majú jednobodový náskok pred Parížom Saint-Germain, ktorý v piatok prehral v Rennes 1:3.

Olympique Marseille remizoval s Racingom Štrasburg 2:2. V neúplnej tabuľke sú štvrtí, hostia vyrovnali v 90+7. minúte z pokutového kopu. Hráči OSC Lille remizovali s Brestom 1:1.

Ligue 1 - 22. kolo:

Paríž FC - Racing Lens 0:5 (0:2)

Góiy: 24. a 38. Said, 90. a 90+5. Fofana, 58. Thauvin (z 11 m)

OSC Lille - Stade Brest 1:1 (0:0)

Góly: 71. Perrin – 58. Lascary

Olympique Marseille - Racing Štrasburg 2:2 (1:0)

Góly: 15. Greenwood, 47. Gouiri - 74. Nanasi, 90+7. Panichelli (z 11 m)

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

