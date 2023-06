Bude hrať Škriniar v základe PSG? Paríž je pre Slováka dokonalé miesto

Niekedy je to ako sledovať Ferrari vo formule 1. Jedna zlá stratégia strieda druhú.

Generálny riaditeľ Interu Giuseppe Marotta priznal, že pásku dostal ako stimul, ktorý mu mal pomôcť, aby kývol novej zmluve.

„Škriniar je skvelý profesionál. Zaslúži si byť kapitán. Ak bude jeho vôľa rovnaká ako naša, bude možnosť sa dohodnúť. Z našej strany je zámer pokračovať v rokovaní a podpísať novú zmluvu,” povedal pred pol rokom Marotta.

Nestalo sa. Rokovania stroskotali na peniazoch. Podľa talianskych médií bol Škriniarov plat v Interi 6 miliónov eur ročne. Slovák však chcel viac.

V Paríži by mal zarábať desať miliónov ročne. Zároveň by mal dostať lukratívny bonus len za podpis zmluvy. Podľa niekoľkých zdrojov by mal dosahovať minimálne dvojnásobok nového ročného platu.

Keď už Inter nemal peniaze na predĺženie jeho zmluvy a nový plat, mal ho predať. Najneskôr v zime, keď za neho Parížania ponúkali ešte nejaké milióny.

Prečo ho Paríž potrebuje?