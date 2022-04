Messi má problémy s achilovkou, PSG môže získať titul aj bez neho

PARÍŽ. Futbalisti Paríža St. Germain sa v stredu pokúsia získať titul v Ligue 1 bez Lionela Messiho. Argentínsky zakončovateľ má problém s achilovkou.

Parížania nastúpia na ihrisku Angers, oslavovať budú môcť, ak získajú čo i len bod viac ako ich konkurent v boji o titul Olympique Marseille. Ten hrá rovnako v stredu od 21.00 h doma proti Nantes.

"Čím skôr sa to podarí, tým lepšie. Byť pri zisku 10. titulu by ma nesmierne potešilo. Pre každého by to malo byť ohromným zdrojom motivácie, stále však potrebujeme vybehnúť na trávnik a vyhrať," povedal Mauricio Pochettino.