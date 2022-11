Calzona varuje pred Čiernohorcami: Doma sú nebezpeční, hrajú spolu dlho

Pre trénera Francesca Calzonu je najdôležitejší výkon, no pre reprezentačného kapitána aj výsledok.

"Robíme tie isté veci a systém, ako na prvom spoločnom zraze v septembri. Myslím si však, že je to zautomatizovanejšie. Sú tu aj nováčikovia, pre ktorých je to úplne niečo nové. Dúfam, že sa nám to podarí preniesť do zápasu.

Chceme predviesť pekný výkon, ale zaujíma ma aj výsledok. Dôležité sú oboje," povedal Škriniar. Slovenská reprezentácia má za sebou nevydarené vystúpenie v C-divízii Ligy národov, keď sa jej nepodarilo vrátiť do "béčka".

Chcú eliminovať ich silné stránky

V záverečných dueloch LN proti Azerbajdžanu (1:2) a Bielorusku (1:1), v ktorých si taliansky kouč odbil debut, bola zmena v hernom prejave viditeľná. Ofenzívnejší štýl však nepriniesol zlepšenie z hľadiska výsledku.

Slováci absolvovali proti Čiernej Hore doposiaľ len jeden duel. V roku 2014 sa tímy stretli v prípravnom stretnutí, ktoré vyhrali Slováci 2:0.