Trnava si neuplatnila opciu, klub opúšťa slovinský obranca

TRNAVA. Slovinský futbalista Dejan Trajkovski nebude v nasledujúcom roku pokračovať v Spartaku Trnava. V posledný deň tohto roka mu uplynie zmluva a klub sa rozhodol neuplatniť si opciu na ďalšie obdobie.

Dvadsaťdeväťročný ľavý obranca prišiel do Spartaka na začiatku tohto roka, no v minulej sezóne nastúpil iba do piatich zápasov.

Po zranení jedného z lídrov tímu Martina Mikoviča dostal viac príležitostí a v tomto ročníku naskočil do deviatich zápasov. Hneď v tom prvom proti Pohroniu aj strelil svoj jediný gól v červeno-čiernych farbách.