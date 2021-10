Tréner musel improvizovať. DAC však náročnú úlohu zvládol a zlepšil si náladu

Nezohratosť však bolo vidno, napriek tomu verím, že to bude lepšie. Budeme pracovať na tom, aby bola súhra hráčov lepšia," povedal Németh.

"Nejaké chyby tam boli. Keď hrajú prvýkrát spolu, je to logické, ale bolo to vynútené. Keď som videl, ako hral Matúš Malý v Šamoríne, veril som, že spolu budú hrať dobre.

My to musíme brať ako skutočnosť. Ale nie som tréner, ktorý sa snaží vyhovárať na problémy," uviedol hosťujúci kouč Ľuboš Benkovský.

Mužstvo má silu, nevzdáva sa. Od toho sa musíme odraziť. Hráči sú zranení, prišli aj choroby a to je fakt.

"Veľmi dobre sme vstúpili do zápasu, keď sme rýchlo dali gól na 2:0. V prvom polčase sme dominovali. V druhom polčase už boli momenty, keď sme to trošku vypustili, ale celý zápas sme mali pod kontrolou.

V predchádzajúcich dueloch nám to nešlo podľa predstáv, takže dôležité je, že sme vyhrali a získali sme dôležité tri body," povedal 26-ročný maďarský útočník.

Za stavu 2:0 sme trošku ubrali z tempa, dostali sme na to odpoveď v podobe inkasovaného gólu, ale našťastie aj z toho sme sa dostali a pridali sme. Najdôležitejšie bolo, že ako mužstvo sme podali dobrý výkon.

"Dobre sme vstúpili do zápasu, hneď na začiatku sme dali dva góly, čo sme si aj zaslúžili. Mali sme vysoký presing, dali sme súperovi pocítiť, že hráme doma.

Hahn prišiel do Dunajskej Stredy ako kráľ strelcov maďarskej ligy, preto sa od neho očakávali góly. Svoju úlohu splnil, vo štvrtom stretnutí v najvyššej súťaži si pripísal dva góly a jednu asistenciu.

Šance na strane hostí mal aj útočník Kubilay Yilmaz, ktorý hodnotil prehratý súboj:

"Začiatok zápasu nebol z našej strany dobrý, v prvých minútach sme dostali dva rýchle góly. Tréner v šatni povedal, že máme šancu otočiť to. Hneď sme dali gól, Tomáš Ďubek pekne zakončil.

Tretí gól sme dostali z ničoho a padla nám morálka. Ťažko dávame góly. Musíme to brať, ako to je. Veríme, že v ďalších zápasoch to zlomíme."