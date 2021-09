Prestrelka v zápase Trenčína so Senicou, strelecky sa blysol aj Jendrišek

Peter Hlinka, tréner AS Trenčín: "Nezachytili sme vstup do zápasu. Slabou koncentráciou a laxným prístupom sme súpera posadili na koňa. Inkasovali sme dva góly a náš výkon bol na začiatku bez energie. Potom sme sa vrátili do zápasu. Mali sme množstvo šancí a v princípe sme mohli streliť už v prvom polčase štyri góly. Po prestávke sme vyrovnali, nakoniec sme výsledok aj otočili a opäť prišla individuálna chyba. Nechali sme si vziať dva body, ktoré nás mrzia. Bohužiaľ, ak doma dostanete tri góly a nevyužijete šance, výsledok je taký, aký je."

Pavel Šustr, tréner Senice: "Mali sme do zápasu zaujímavý vstup a z dvoch šancí sme strelili dva góly. Neporadilo sa nám však hrať vyrovnaný zápas a v niektorých chvíľach sme s vypätím všetkých síl museli brániť. Šancí sme si veľa nevytvorili. Domáci majú kvalitu a futbal v ich podaní vyzeral zaujímavo. Moji chlapci nezložili zbrane a do poslednej chvíle bojovali a vďaka vytrvalosti a ´zarputilosti´ sme vyrovnali na 3:3."